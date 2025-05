Der rasante Abstieg einer Olympia-Sensation

Olga Korbut wird 1972 in München zum Weltstar. Der „Spatz von Grodno“ wird nun 70 - und hat offenbar Geldsorgen.

Mit ihren beiden zur Seite gerichteten Zöpfen und dem schüchternen Lächeln in dem weißen Anzug mit rotem Kragen sah Olga Korbut eigentlich nicht aus wie ein Weltstar.

Und doch stieg die Turnerin aus der damaligen UdSSR bei den Olympischen Spielen 1972 in München mit drei Goldmedaillen und einmal Silber zur absoluten Heldin des internationalen Publikums auf.

Auch die deutschen Zuschauer verliebten sich in die Athletin der Sowjetunion. Die rund 10.000 Fans in der Olympiahalle flippten nach jeder Übung der damals 17-Jährigen aus.

Die Spiele von München sind seither untrennbar mit ihr, Schwimm-Dominator Mark Spitz, dem Terroranschlag oder Hürdenläufer John Akii-Bua verbunden. Korbut, am 16. Mai 1955 geboren, wird nun 70 Jahre alt - und hat einen steilen Abstieg hinter sich.

Korbut wurde in München zum Weltstar

Doch die Gerüchte über eine knappe Kasse konnte sie nie vollends ausräumen. Und das einstige Wunderkind hat neben den offensichtlichen Geldsorgen einige Rückschläge in den vergangenen 30 Jahren verarbeiten müssen.

Sie blickt auf zwei gescheiterte Ehen zurück, ihre Mutter starb infolge der Tschernobyl-Katastrophe 1994 an Krebs und ihr einziger Sohn saß Anfang des Jahrtausends wegen Geldwäsche für mehr als drei Jahre im Gefängnis.

Von solchen Problemen war Korbut damals in München zwischen dem 27. August und dem 1. September ganz weit entfernt. Federleicht schwebte sie durch die Halle und wurde von den Zuschauern angehimmelt. Kurzerhand wurde sie aufgrund ihrer 1,53 Meter Körpergröße und 38 Kilogramm und in Anlehnung an ihre Geburtsstadt als „Spatz von Grodno“ getauft.