Olympia in München? Bürgerentscheid im Oktober

Die Münchner Bevölkerung soll am 26. Oktober bei einem Bürgerentscheid über mögliche Olympische Sommerspiele in ihrer Stadt abstimmen.

Söder macht sich für Olympia stark

Söder machte sich im Olympiastadion erneut für eine Münchner Initiative stark, die in Konkurrenz zu anderen deutschen Städten und Regionen steht. „Wir finden, die Olympischen Spiele sollten in München sein. Bayern gibt heute Rückendeckung für die Bewerbung Münchens, wir halten es für eine exzellente Bewerbung“, sagte er nach einem „Schulterschluss“ des Kabinetts.

Söder: „Bayern kann Großereignisse!“

Söder verwies dabei auf das Champions-League-Finale, das am 31. Mai erneut in der Münchner Allianz Arena stattfinden wird, auf die European Championships 2022 in München, auf die Fußball-EM mit Spielen 2021 und 2024 in München sowie auf Großkonzerte von Künstlerlinnen wie Adele oder Taylor Swift ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt.