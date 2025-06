IOC: Offizielle Zeremonie zum Ende der Präsidentschaft Bachs

Die Übergabe an Nachfolgerin Kirsty Coventry erfolgt am 23. Juni. Der Festakt findet im IOC-Hauptsitz in Lausanne statt.

Thomas Bach übergibt sein Amt im Internationalen Olympischen Komitee in einer offiziellen Zeremonie am 23. Juni (11.00 bis 12.15 Uhr) an seine Nachfolgerin Kirsty Coventry. Das teilte das IOC am Dienstag mit. Der Festakt findet im Olympic House in Lausanne statt, dem Hauptsitz des IOC. Er beschließt Bachs Zeit als Präsident.