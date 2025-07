Design mit "zwei Hälften": Medaillen für Olympia 2026 enthüllt

Ein Design als „Hommage an die italienische Gestaltungskunst“: Die Organisatoren der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 haben die Medaillen für die Wettkämpfe in Mailand und Cortina d’Ampezzo enthüllt. Die Edelmetalle bestehen jeweils aus einer glänzenden und einer matten Hälfte, die „nicht nur die Verbindung der beiden Städte Mailand und Cortina“ symbolisieren sollen, „sondern auch den Siegeswillen und die Anstrengung, die nötig sind, um sie zu erhalten“.

Die Medaillen, die am Dienstag in Venedig unter anderem vom früheren italienischen Schwimmstar Federica Pellegrini, Olympiasiegerin über 200 m Freistil 2008 in Peking, präsentiert wurden, haben einen Durchmesser von 80 mm und sind zehn mm dick. Die Goldmedaille wiegt 500 Gramm plus sechs Gramm Gold, die Silbermedaille 500 Gramm. Die Bronzemedaille ist mit ihren 420 Gramm etwas leichter.