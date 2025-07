Märtens: Abwägen, ob sich Olympia in Deutschland lohnt

Der Olympiasieger von Paris kennt den "Ausnahmezustand" beim Mega-Event. Er fragt sich: "Was passiert danach mit den Sportstätten?"

Der Olympiasieger von Paris kennt den "Ausnahmezustand" beim Mega-Event. Er fragt sich: "Was passiert danach mit den Sportstätten?"

In Paris erlebte Lukas Märtens ein olympisches Spektakel mit goldener Krönung, ein kritikloser Verfechter von Sommerspielen im eigenen Land ist der Schwimmer deshalb aber nicht geworden. Den "Ausnahmezustand" habe er in Paris "selber mitbekommen", sagte Märtens im Interview mit RTL/ntv: "Da wurden alle Hebel in Gang gesetzt, dass da alles stimmt, dass da alles möglichst schick gemacht wird, dass da alles gut aussieht."