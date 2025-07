Der in den USA spielende Eishockey-Star ist in Moskau auf Heimatbesuch - seine Worte erinnern an die der hohen Politik Russlands.

Der in den USA spielende Eishockey-Star ist in Moskau auf Heimatbesuch - seine Worte erinnern an die der hohen Politik Russlands.

Owetschkin, der am Samstag beim Besuch einer Eishalle in einem Moskauer Vorort von Hunderten Menschen gefeiert wurde, ist eine ambivalente Figur: Er verdient jährlich Millionen in Nordamerika, seine Tätigkeit in der NHL ist unberührt gewesen von den Sanktionen gegen russische Sportler, mit denen viele Landsleute nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 belegt wurden. Zugleich gilt Owetschkin als äußerst regimetreu, bei Instagram zeigt er sich in seinem Profilbild seit Jahren an der Seite von Staatspräsident Wladimir Putin.