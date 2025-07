Surf-Unfall in München: Top-Snowboarderin Gasser operiert

SID 09.07.2025 • 15:59 Uhr Die zweimalige Olympiasiegerin stürzte bei einem "seltsamen Unfall" auf einer Surfwelle. Der Weltcup-Auftakt im November wackelt.

„Freak Accident“ sieben Monate vor Olympia: Österreichs Top-Snowboarderin Anna Gasser hat sich bei einem „seltsamen Unfall“ die Schulter ausgerenkt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das teilte die zweimalige Olympiasiegerin bei Instagram mit. Auf einer künstlichen Surfwelle in München stürzte Gasser Ende Juni so unglücklich, dass eine Schulter-Operation notwendig war. „Verrückt, wie sich alles in einer Sekunde ändern kann“, schrieb die 33-Jährige unter ihren Beitrag. Bei dem Sturz erlitt Gasser einen Labrumriss und eine Verletzung der Bizepssehne.

Die Teilnahme an den Winterspielen 2026 in sieben Monaten, ihrem letzten großen Karriereziel, scheint aber nicht gefährdet. Dort könnte sie zum dritten Mal in Folge Gold in der Disziplin Big Air gewinnen. Vorerst wartet aber eine lange Pause auf die Wintersportlerin.

„Schade, dass ich meine Pläne für den Sommer jetzt ändern muss und gezwungen bin, zuzusehen. Aber ich werde das Beste daraus machen und versuchen, stärker zurückzukommen“, schrieb Gasser weiter. Sie hatte bereits mehrfach angekündigt, ihre Karriere nach der nächsten Saison beenden zu wollen.

{ "placeholderType": "MREC" }