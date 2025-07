USA: Trans-Frauen von olympischen Sportarten ausgeschlossen

Die Änderung in der Richtlinie des Nationalen Olympischen und Paralympischen Komitees kommt drei Jahre vor den Sommerspielen in Los Angeles.

Drei Jahre vor den Olympischen Spielen in Los Angeles hat das Nationale Olympische und Paralympische Komitee (USOPC) der USA Trans-Frauen eine Teilnahme an olympischen Sportarten quasi verboten. Die Organisation veröffentlichte auf ihrer Homepage einen Hinweis, in dem es heißt: "Ab dem 21. Juli 2025 beachten Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien des USOPC für Athleten."