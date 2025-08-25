Drei DEL-Schiedsrichter bei Olympia

SID 25.08.2025 • 13:42 Uhr Der Bochumer André Schrader, der US-Amerikaner Sean MacFarlane und Andris Ansons aus Lettland dürfen auf großer Bühne pfeifen.

Drei DEL-Schiedsrichter werden beim Eishockey-Turnier der Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) zum Einsatz kommen. Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) gab am Montag bekannt, dass der Bochumer André Schrader, der US-Amerikaner Sean MacFarlane und Andris Ansons aus Lettland vom Weltverband IIHF nominiert worden seien.

