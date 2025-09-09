Einbürgerung vollzogen! Eine Olympia-Hoffnung mehr für Deutschland

SID 09.09.2025 • 18:44 Uhr Der in Russland geborene Eiskunstläufer Nikita Volodin ist offiziell deutscher Staatsbürger und darf bei Olympia starten. Mit Partnerin Minerva Fabienne Hase hat er eine Medaille im Visier.

Die Paarlauf-Europameister Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin dürfen bei den Olympia in Mailand und Cortina d’Ampezzo für Deutschland starten.

Die Einbürgerung des in Sankt Petersburg geborenen Volodin ist vollzogen, wie der 26-Jährige am Dienstag beim Olympic Barbecue des Olympiastützpunkts Berlin bekannt gab.

Volodin und Hase nun für Olympia startberechtigt

„Wenn Minerva und ich über uns sprechen, dann ist es für uns beide vor allem die Chance, Deutschland bei den kommenden Olympischen Spielen zu vertreten. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir uns auf das Training konzentrieren können“, sagte Volodin, der seinen deutschen Pass bereits am 21. August erhalten hatte.

Die deutsche Staatsbürgerschaft ist Voraussetzung für eine Nominierung und Startberechtigung des Paares bei den in 150 Tagen beginnenden Winterspielen (6. bis 22. Februar 2026).

Durch Silber bei der WM in Boston im vergangenen März sicherten Hase/Volodin der Deutschen Eislauf-Union zwei Quotenplätze für die Spiele in Italien. Das große Fragezeichen stand somit nicht hinter der sportlichen Leistungsfähigkeit des Paares, sondern hinter dem Sprachtest, den der seit knapp drei Jahren mit Hase (26) laufende Volodin bestehen musste.

„Als wäre ich in Berlin geboren“

„Für mich war es eine sehr schwierige Phase. Neben dem Training musste ich mich auf das Deutschlernen für Niveau B1 konzentrieren. Das war nicht immer einfach“, berichtete der gebürtige Russe: „Aber ich bin sehr froh, dass es am Ende geklappt hat. Für mich persönlich bedeutet es sehr viel. Ich habe nun eine zweite Heimat, als wäre ich am 21. August in Berlin geboren worden.“