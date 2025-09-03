Eine tragisch überschattete deutsche Olympia-Sternstunde

SPORT1 03.09.2025 • 09:31 Uhr Am 3. September 1972 triumphierte das BRD-Leichtathletikteam bei Olympia dreimal binnen einer guten Stunde. Der Terroranschlag zwei Tage danach trübt die Erinnerung.

„Wenn die Sprache auf München kommt, werden immer drei Namen genannt“, sagte Klaus Wolfermann einst über die Olympischen Spiele 1972: „Heide Rosendahl, Ulrike Meyfarth und meiner. Darauf bin ich stolz.“

Drei Leichtathletik-Ikonen, die damals Gold holten. Das etwas Unfaire an der Auflistung, die der im Dezember 2024 verstorbene Wolfermann der Süddeutschen Zeitung nannte: Es fehlen die beiden anderen Protagonisten des sportlich erfolgreichsten Tages der Spiele, der als „Goldener Sonntag“ in die Geschichte einging.

Denn an jenem 3. September 1972 triumphierte das bundesdeutsche Leichtathletik-Team dreimal binnen einer guten Stunde. Einer Sternstunde - die danach von einem größeren, tragischen Ereignis überschattet wurde.

Falck, Kannenberg, Wolfermann schrieben Geschichte

Den Anfang machte damals Hildegard Falck, sie gewann über 800 m mit Weltrekord.

Bernd Kannenberg, zu Beginn des Jahres 2021 verstorben, schaffte über 50 km Gehen das Rennen seines Lebens.

Und Wolfermann, Sohn eines Schmieds aus Altdorf bei Nürnberg, setzte sich in einem titanischen Speerwurf-Duell gegen Janis Lusis aus der Sowjetunion durch.

Drei Goldmedaillen an einem Tag - das gelang selbst den DDR-Leichtathleten nur bei den vom Westen boykottierten Spielen 1980 in Moskau.

Olympia-Attentat verdrängte das Sportliche

Der 3. September, an dem Rosendahl zudem noch Fünfkampf-Silber gewann (außerdem holte sie in München Gold im Weitsprung sowie mit der Sprintstaffel), prägte die deutsche Leichtathletik, doch nur zwei Tage später sprach niemand mehr davon.

Auf den Goldenen Sonntag folgte der Schwarze Dienstag von München. Elf Geiseln starben beim Attentat palästinensischer Terroristen auf das israelische Olympia-Team. Und die bis dahin so heiteren Spiele standen vor dem Abbruch.

„Diese innere Freude, dieses Halleluja, was mich auch bei meinem Goldwurf hatte springen lassen, das war natürlich weg“, sagte Wolfermann später der Abendzeitung: „Es war irgendwie alles gedämpft, niemand wusste, wie es weitergeht. Die Spiele haben da ihre Unschuld verloren.“

Wolfermann wurde nach seiner aktiven Karriere Sportvermarkter. Kannenberg wirkte nach dem Karriereende als Bundestrainer der Geher, bevor er diesen Posten aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Hildegard Falck - heute Falck-Kimmich - ist die letzte noch lebende Protagonistin des goldenen deutschen Sonntags von München. Die heute 76-Jährige beendete 1974 mit nur 25 ihre Karriere und wurde im Hauptberuf Realschullehrerin.

