SID 20.09.2025 • 15:15 Uhr Bei der Olympia-Nach-Qualifikation in Peking liegt der 17-jährige Genrikh Gartung zur Halbzeit auf Rang neun.

Eiskunstläufer Genrikh Gartung hat das Olympiaticket für die Deutsche Eislauf Union (DEU) bei der Nach-Qualifikation in Peking noch vor Augen. Nach dem Kurzprogramm liegt der 17 Jahre alte Juniorenmeister und Vierfach-Springer mit 69,51 Punkten auf Rang neun und damit noch in Schlagdistanz zu Rang fünf (73,53), der nach der Kür am Sonntag (7.45 Uhr MESZ) einen Quotenplatz für die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Frühjahr 2026 bedeuten würde.

Gartung, der als gebürtiger Russe noch nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt, wäre derzeit nicht in Mailand startberechtigt. Wohl aber der ehemalige Junioren-Olympiasieger Pjotr Olegowitsch Gumennik, in Peking einer von insgesamt vier startberechtigen Russen (zwei Männer, zwei Frauen), der zur Halbzeit deutlich in Führung liegt.

Der Sieg bei den Frauen ging am Samstag derweil überlegen an die russische Meisterin von 2024, Adelija Petrossjan (18). Eine deutsche Läuferin wurde nicht gemeldet. Erst am Freitag hatte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry bestätigt, dass russische Athletinnen und Athleten wie schon bei den Sommerspielen in Paris 2024 auch in Mailand nur als Einzelathleten unter neutraler Flagge und bei Erfüllung weiterer Kriterien zugelassen werden.