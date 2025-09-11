Hoeneß schimpft: "Superstar oder Bratwurst"

SID 11.09.2025 • 05:33 Uhr Der Ehrenpräsident des FC Bayern kritisiert die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern sieht die gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland mit „ganz, ganz großer Sorge“. Er wisse auch nicht, „wie man das verändern kann. Wahrscheinlich gar nicht“, sagte der 73-Jährige bei einem „OlymiJa“-Termin im Münchner Olympiapark.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Aufsichtsrat des FCB meinte: „Wir müssen wahrscheinlich damit leben, dass uns diese extreme Stimmung erhalten bleibt.“

Bayern-Boss Hoeneß warnt: „Superstar oder Bratwurst“

Man lebe „leider in einer Gesellschaft, die nur zwischen ‚hochpreiset ihn und killt ihn‘ lebt. Du bist ja nur Superstar oder Bratwurst", prangerte die Bayern-Legende an.

Hoeneß ärgert sich darüber. „Das macht eigentlich keinen Spaß, weil es kann nicht sein, dass man alles gewinnt. Wenn alle alles geben, kann man so etwas nicht machen.“

{ "placeholderType": "MREC" }