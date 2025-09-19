IOC: Russen bei Olympia 2026 nur als neutrale Einzelathleten

SID 19.09.2025 • 16:15 Uhr IOC-Präsidentin Kirsty Coventry macht es wie Bach in Paris: Die Sportnation Russland bleibt auch bei den Winterspielen im Februar in Cortina d’Ampezzo außen vor.

Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ist bei ihrer Sitzung in Mailand übereingekommen, angesichts des fortlaufenden Angriffskrieges gegen die Ukraine Sportlerinnen und Sportler aus Russland wie in Paris 2024 nur als Einzelathleten unter neutraler Flagge und bei Erfüllung weiterer Kriterien zuzulassen. Dies gab IOC-Präsidentin Kirsty Coventry am Freitag bekannt: „Der Vorstand wählt denselben Ansatz wie in Paris. Nichts hat sich geändert.“ Mit dieser Entscheidung war im Vorfeld gerechnet worden.

Bei den Sommerspielen in Frankreichs Hauptstadt waren im vergangenen Jahr nur 15 Aktive aus Russland am Start gewesen. Derzeit bemühen sich je zwei Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer aus dem Riesenreich bei der Olympia-Nach-Qualifikation in Peking um Tickets für die Spiele in knapp fünf Monaten.