Schwerer „Rückschlag“ für deutsche Olympia-Hoffnung

SID 24.09.2025 • 17:59 Uhr Ramona Hofmeister hat sich in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter verletzt. Die beste deutsche Snowboarderin muss operiert werden.

Snowboarderin Ramona Hofmeister (29) hat sich in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter verletzt und muss lange pausieren. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin erlitt bei einem Sturz im Schweizer Zermatt eine Sprunggelenkfraktur. „Ja, das ist ein Rückschlag, aber ich habe die Umstände akzeptiert. Prio eins ist, jetzt gesund werden, der Fokus liegt auf der Heilung und auf den Körper zu hören“, sagte Hofmeister, die zeitnah operiert wird.

Eine Prognose, wie lange die beste deutsche Raceboarderin der vergangenen Jahre ausfällt und ob ihr Start bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (Februar 2026) gefährdet ist, wollte im Verband Snowboard Germany zunächst niemand abgeben. „Wie es weiter geht, werden wir erst sagen können, wenn die Verletzung abgeheilt ist. Ob das dann bedeutet, dass sie diese Saison wieder starten kann, werden wir sehen“, sagte Paul Marks.

Snowboard-Weltcup beginnt Ende November

Der Bundestrainer berichtete von einem Sturz, der „jedem Snowboarder Hunderte Male passiert“. Für Hofmeister endete jedoch die Vorbereitung - immerhin nach ausgezeichneter Erstversorgung. „Das muss ich wirklich loben, ich habe mich von Sekunde eins in sicheren Händen gewusst – der direkte Heimtransport, der organisiert wurde, dann die schnelle Untersuchung und das allgemeine Gefühl, immer gut aufgehoben zu sein“, sagte sie.