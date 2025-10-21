Berliner Profiklubs unterstützen Olympiabewerbung

SID 21.10.2025 • 15:42 Uhr In der Bundeshauptstadt wird keine Bürgerbefragung durchgeführt.

Die sechs großen Berliner Profiklubs – der 1. FC Union, Hertha BSC, die BR Volleys, die Eisbären, Alba und Füchse Berlin – unterstützen das Vorhaben des Berliner Senats, sich um die Austragung Olympischer und Paralympischer Spiele zu bewerben.

Das teilten die Klubs am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde der „Initiative Proficlubs Berlin“ mit.

Sportliche Großereignisse wie die Fußball-EM 2024, die WM 2006 oder die Special Olympics World Games 2023 hätten gezeigt, dass Berlin als Gastgeberstadt eine große Begeisterung auslöse und positive Effekte auf Tourismus, Wirtschaft und Gastronomie habe, so die Initiative.

Impulse für bezahlbares Wohnen und ÖPNV

Eine Olympia-Bewerbung könne darüber hinaus Impulse für bezahlbares Wohnen, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und den Bau dringend benötigter Sportanlagen geben.

„Mit einer Olympia-Bewerbung bietet sich die große Chance, die mannigfaltigen Herausforderungen unserer Stadt aktiv, koordiniert und mit einem klaren Zeitfenster anzugehen“, erklärte Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys, Sprecher der Initiative und Olympia-Beauftragter Berlins.

„Paris hat eindrucksvoll gezeigt, wie Olympia als Hebel für nachhaltige Entwicklung einer Millionenmetropole genutzt werden kann.“

Die Vereine knüpfen ihre Unterstützung an die Bedingung, dass vor allem der Breitensport von einer möglichen Olympia-Bewerbung profitiert. Eine erfolgreiche Bewerbung müsse einen klaren Mehrwert für alle Berlinerinnen und Berliner bieten.

Berlin ist neben München, Hamburg und Nordrhein-Westfalen einer von vier deutschen Interessenten für die Ausrichtung der Spiele 2036, 2040 oder 2044.