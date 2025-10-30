IOC: Keine Olympischen Esports-Spiele 2027 in Saudi-Arabien

SID 30.10.2025 • 11:49 Uhr Die ersten Olympischen Esports-Spiele feiern ihre Premiere nicht in Saudi-Arabien. Wie es mit dem Projekt weitergeht, steht noch nicht fest.

Die ursprünglich für 2027 geplanten ersten Olympischen Esports-Spiele in Saudi Arabien werden nicht stattfinden. Das gab das federführende Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstag bekannt. Das IOC und das Nationale Olympische Komitee Saudi-Arabiens hätten sich „einvernehmlich darauf geeinigt, ihre Zusammenarbeit bei den Olympischen Esports-Spielen zu beenden“, heißt es in einer Erklärung. Die Zukunft des Events ist nun vorerst offen.

Die Premiere der Esports-Spiele hatte ursprünglich bereits 2025 stattfinden sollen - ehe sie auf Februar 2027 verschoben worden war. Das IOC wolle nun baldmöglich „einen neuen Ansatz für die Olympischen Esports-Spiele entwickeln und ein neues Partnerschaftsmodell verfolgen“, heißt es in der IOC-Erklärung weiter. Man erhoffe sich dadurch, die Spiele „besser an die langfristigen Ambitionen der Olympischen Bewegung anzupassen“. Das Ziel bleibe, die „ersten Spiele so bald wie möglich zu veranstalten“.

Ursprünglich war Saudi-Arabien die Ausrichtung des Events für einen Zeitraum von zwölf Jahren ab 2025 zugesichert worden. Der damalige IOC-Präsident Thomas Bach hatte maßgeblichen Einfluss auf diesen Deal gehabt. Inzwischen wurde Bach von Kirsty Coventry als Präsidentin des IOC abgelöst.