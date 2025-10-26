Olympia-Wahl in München: 33,7 Prozent Briefwähler

SID 26.10.2025 • 13:13 Uhr Der Bürgerentscheid zeichnet sich durch eine hohe Wahlbeteiligung aus - das Quorum ist bereits erfüllt.

Die Abstimmung über eine Bewerbung von München um Olympische Spiele zeichnet sich durch eine hohe Wahlbeteiligung aus und wird auf jeden Fall rechtskräftig sein. Bis 12.30 Uhr gaben 1,9 Prozent der 1,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme in einem der Wahllokale ab, 33,7 Prozent hatten zuvor bereits per Brief gewählt.

Damit ist bereits das sogenannte Quorum erfüllt. Demnach müssen sich zehn Prozent der Wahlberechtigten, also rund 110.000, für „Ja“ oder für „Nein“ entschieden haben. Allein durch die Briefwahl wurden bislang rund 370.000 Stimmen abgegeben.

Die bislang höchste Beteiligung bei einem Bürgerentscheid hatte München im Oktober 2001 verzeichnet. Damals ging es um den Bau der Allianz Arena im Stadtteil Fröttmaning. Insgesamt 37,5 Prozent der wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, 65,7 Prozent stimmten für den Stadionneubau durch den FC Bayern.