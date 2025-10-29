Rekord-Olympiasiegerin Geisenberger als TV-Expertin in Cortina

SID 29.10.2025 • 11:19 Uhr Die frühere Spitzenrodlerin analysiert für Discovery die olympischen Wettbewerbe in der Eisrinne - und hofft dabei auf deutsche Erfolge.

Die frühere Rodlerin Natalie Geisenberger verstärkt bei den Olympischen Spielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) das Expertenteam des übertragenen Senders Discovery. Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin, die 2022 in Peking ihre Goldmedaillen Nummer fünf und sechs geholt und 2023 ihre Karriere beendet hatte, analysiert unter anderem bei Eurosport die Medaillenrennen in der Eisrinne von Cortina.

Dabei trifft sie auf weitere deutsche Olympiasiegerinnen und Olympiasieger wie Martin Schmitt, Viktoria Rebensburg, Anni Friesinger-Postma oder Fabian Hambüchen. „Es ist toll, in ein Team zu kommen, das mit solchen Wintersportlegenden besetzt ist“, sagte Geisenberger (37). Ihr gehe es darum, „die Faszination unserer Sportart weiterzuvermitteln, die Zuschauer quasi mit in den Eiskanal zu nehmen und aufzuzeigen, welch eine Präzision im Rodeln erforderlich ist.“