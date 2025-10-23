Ski alpin: Olympia-Aus für Ex-Weltmeisterin Bassino

SID 23.10.2025 • 11:23 Uhr Das Frauenteam von Gastgeber Italien wird immer kleiner. Die 29-Jährige wird die Winterspiele definitiv verpassen.

Skirennfahrerin Marta Bassino wird die Olympischen Winterspiele in ihrer italienischen Heimat verletzungsbedingt verpassen. Wie der italienische Verband FISI mitteilte, ist die frühere Weltmeisterin nach ihrem Trainingssturz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden erfolgreich in Mailand operiert worden und werde „frühestens in vier bis sechs Monaten wieder auf Skiern stehen können“.

Damit wird die 29-Jährige, die sich eine „laterale Fraktur der Tibiakopffläche im linken Bein“ zugezogen hatte, die Winterspiele in Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) definitiv verpassen. Ausgerechnet dort hatte Bassino 2021 den WM-Titel im Parallelrennen gewonnen, 2023 wurde sie zudem Weltmeisterin im Super-G.