Ältester Olympiasieger mit 101 Jahren verstorben

SID 03.11.2025 • 11:54 Uhr Der Franzose Charles Coste war vorletzter Fackelträger in Paris 2024.

Sein Auftritt im Rollstuhl als vorletzter Fackelträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Paris ging um die Welt und rührte die Massen. Nun ist Charles Coste verstorben, er war mit 101 Jahren der älteste lebende Olympiasieger.

„Er wird unvergessen bleiben“, sagte Präsidentin Kirsty Coventry vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) über den französischen Radsport-Goldmedaillengewinner in der Mannschaftsverfolgung von 1948 in London.