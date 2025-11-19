Olympia-Entscheidung bei LeBron

SID 19.11.2025 • 05:35 Uhr Während der Basketball-Superstar schon eine Entscheidung bezüglich Olympia getroffen hat, ist sich Stephen Curry noch nicht sicher.

Basketball-Superstar LeBron James hat eine Teilnahme den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ausgeschlossen. „Du kennst meine Antwort bereits“, sagte der 40-Jährige im Podcast „Mind the Game“ zu seinem Co-Host und zweimaligen NBA-MVP Steve Nash: „Frag gar nicht erst. Ich werde von Cabo aus zuschauen. Ich bin fertig.“

James hatte im vergangenen Jahr mit den USA bei den Sommerspielen in Paris durch den Sieg im Endspiel gegen Frankreich (98:87) die Goldmedaille gewonnen - seine dritte nach Peking 2008 und London 2012. „Wir können das, was wir gerade erreicht haben, nicht übertreffen“, sagte James: „Wir haben im Finale in Paris gegen Frankreich gespielt.“