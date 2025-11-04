DOSB und DBS stellen Olympia-Kollektion für Mailand vor

SID 04.11.2025 • 10:02 Uhr Modisch, warm und inklusiv soll das Outfit für das Winter-Highlight sein.

Modisch Richtung Mailand, kuschelig nach Cortina: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) haben rund drei Monate vor dem Beginn der Olympischen und Paralympischen Winterspiele ihr Outfit vorgestellt. Die Kollektion des Ausrüsters adidas wurde am Dienstagmorgen über die Social-Media-Kanäle der Teams präsentiert, zudem stellte Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte den „Look“ im ARD-Morgenmagazin vor.

Großen Anklang bei Athleten und Athletinnen fand „das Village-Outfit“ mit Teddy-Fell: „Darin fühlt man sich so kuschelig“, sagt Biathletin Franziska Preuß. Nolte sagte: „Der Teddy-Look mit Jacke und Hose gefällt mir sehr gut. Endlich haben wir sowas in der Kollektion.“

Wie schon bei den Sommerspielen in Paris 2024 habe adidas einen „inklusiven Designansatz“ verfolgt. „Schnittführungen, Farbwahl und Materialeinsatz wurden dabei gemeinsam mit paralympischen Athleten und Athletinnen entwickelt und an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst.“