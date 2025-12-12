Vier Fahnenträger: Gastgeber verkündet Olympia-Novum

SID 12.12.2025 • 13:58 Uhr Skirennläuferin Brignone, Curler Mosaner, Shorttrackerin Fontana und Skilangläufer Pellegrino tragen in Mailand und Cortina die Fahne.

Gastgeber Italien hat gleich vier Fahnenträger für die Olympischen Winterspiele 2026 nominiert. Bei der Zeremonie in Cortina werden am 6. Februar die Skirennläuferin Federica Brignone und der Curler Amos Mosaner die italienische Mannschaft anführen. In Mailand tragen zeitgleich die Shorttrackerin Arianna Fontana und der Skilangläufer Federico Pellegrino die Flagge. Das kündigte Luciano Buonfiglio als Präsident des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) am Freitag an.

Erstmals stellt ein Land somit vier Fahnenträger. Die Eröffnungsfeier wird an vier Orten gleichzeitig stattfinden - neben dem Mailänder San-Siro-Stadion und Cortina d’Ampezzo sind dies Livigno und Predazzo. Die Nationen können wählen, an welchen Austragungsorten ihre beiden Fahnenträger - ein Mann und eine Frau pro Delegation - aufgestellt werden.

„Eine schwierige Entscheidung“

Als Gastgeber stellt Italien indes gleich vier Athletinnen und Athleten, die die italienische Fahne aus den Händen von Staatspräsident Sergio Mattarella bei einer feierlichen Zeremonie am 22. Dezember in Rom erhalten. „Es war eine schwierige Entscheidung. Meiner Meinung nach hätten fast alle die Ehre verdient, die Flagge zu tragen. Wir haben uns von der Geschichte und den Traditionen inspirieren lassen und neue Lösungen gefunden“, sagte Buonfiglio.

Skirennläuferin Brignone habe ihren Wettlauf gegen die Zeit gewonnen, um für die Winterspiele fit zu sein, nachdem sie sich am 3. April das Bein gebrochen hatte. „Wir sind sehr glücklich, dass sie dabei sein wird“, erklärte Buonfiglio. Die 35-Jährige hat bereits drei olympische Medaillen (einmal Silber, zweimal Bronze) gewonnen. Mosaner hatte 2022 in Peking Curling-Gold im Mixed geholt.