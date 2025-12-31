Chance für Sonnekalb? Olympiasieger fehlt über 1500m

SID 31.12.2025 • 13:46 Uhr Eisschnelllauf-Weltrekordhalter Kjeld Nuis verpasst über 1500 m das Olympia-Ticket.

Für die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb (18) haben sich die Chancen auf eine olympische Medaille erhöht - und das ohne eigenes Zutun: Olympiasieger Kjeld Nuis (36) qualifizierte sich auf Sonnekalbs Paradestrecke über 1500 m nicht für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar). Am letzten Wettkampftag des niederländischen Qualifikationsturniers in Heerenveen verpasste Nuis, der 2018 und 2022 Gold über 1500 m gewann und den Weltrekord hält, als Vierter das Ticket. Über 1000 m wird Nuis bei Olympia dagegen an den Start gehen.

Nervenaufreibend war für den Niederländer dabei nicht nur das eigene Olympia-Schicksal. Bevor er sich über den Kilometer knapp den Startplatz rettete, war seine Lebensgefährtin Joy Beune (26) über 1500 m nur Vierte geworden. "Mist, das ist so traurig. So sind in den Niederlanden anscheinend die Regeln. Sie gewinnt alle Weltcups. Das ist so ein Unsinn", sagte Nuis dem TV-Sender NOS. Die 1500m-Weltmeisterin Beune hatte bei ihren bis dato drei Weltcupstarts in diesem Winter über die Distanz drei Siege eingefahren. Bei Olympia wird sie nun lediglich über die 3000 m und in der Team-Verfolgung starten.