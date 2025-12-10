Curling-Frauen verpassen Olympia-Quali

SID 10.12.2025 • 07:32 Uhr Im vorentscheidenden Gruppenfinale unterliegt das deutsche Team den USA.

Die deutschen Curling-Frauen haben das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo verpasst. Die Auswahl um Skip Sara Messenzehl unterlag beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna im vorentscheidenden Duell den USA mit 5:9, der Olympia-Traum ist damit vorzeitig geplatzt.

Durch die dritte Niederlage im siebten Spiel der Gruppenphase rutschte Deutschland auf Rang vier hinter die USA ab. Nur die besten drei Teams der Vorrunde erhalten die Chance, weiter um die zwei letzten Startplätze für die Winterspiele in Italien zu kämpfen. Erst spielen die beiden besten Nationen um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen die drittbeste Auswahl an.

Vor dem letzten Spieltag hatten Deutschland und die USA auf einem geteilten dritten Platz gelegen, nach dem direkten Aufeinandertreffen hat nun die deutsche Auswahl das Nachsehen. Die anderen Play-off-Tickets sicherten sich Norwegen und Japan.