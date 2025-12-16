Curling: Kein Olympia-Ticket für Schöll und Sutor

SID 16.12.2025 • 21:02 Uhr Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor verpasst ein Ticket für die Olympischen Spiele.

Für das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor sind in der Olympia-Qualifikation vorzeitig alle Hoffnungen dahin. Trotz des kampflosen Sieges gegen Österreich, das wegen einer Erkrankung nicht antrat, hat das Mixed im kanadischen Kelowna keine Chance mehr auf ein Ticket für Mailand und Cortina d’Ampezzo. Mit zwei Siegen und drei Niederlagen nach fünf Gruppenspielen ist das Weiterkommen nicht mehr möglich. In der Achterstaffel A hätten Schöll/Sutor mindestens Rang zwei belegen müssen.

Damit ist in Italien nur eine Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) dabei. Die DCV-Männer hatten die Olympia-Qualifikation bereits im vergangenen April bei der Weltmeisterschaft perfekt gemacht, die Frauen scheiterten hingegen.