Curling: Nächste Niederlage für Schöll und Sutor

SID 15.12.2025 • 06:54 Uhr Nach einem 2:8 gegen Südkorea liegt das deutsche Curling-Duo in der Olympia-Qualifikation nur auf Rang fünf.

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hat in der Olympia-Qualifikation einen weiteren Rückschlag erlitten. Das 2:8 gegen Südkorea war für das Mixed im kanadischen Kelowna die zweite Niederlage im dritten Spiel, noch vier Partien stehen in der Gruppenphase bis Mittwoch an.

Nach der klaren Pleite gegen Südkorea (3:0), ungeschlagen Tabellenerster der Staffel A, ist das Team des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) nur noch Fünfter. Für eine Chance auf einen der zwei letzten Startplätze für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar muss das DCV-Duo mindestens Zweiter werden.

In den entscheidenden Playoffs spielen erst die beiden Gruppensieger um das erste Olympia-Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen den Gewinner des Duells der Gruppenzweiten an.