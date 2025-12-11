Gegen Weltverband: Auch Russlands Biathleten klagen beim CAS

SID 11.12.2025 • 10:03 Uhr Der Ski-Weltverband FIS muss bereits neutrale Athleten zulassen. Jetzt wollen auch die Biathleten den Weg Richtung Olympia erstreiten.

Nach den erfolgreichen Klagen aus Russland und Belarus gegen den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS drängen nun auch die russischen Biathleten und Biathletinnen auf die Zulassung zu Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele 2026.

Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtet, hat Russlands Biathlon-Verband RBU eine entsprechende Klage beim Internationalen Sportgerichtshof CAS eingereicht. Dies habe ein Verbandssprecher der Agentur bestätigt.

Russische und belarussische Biathleten sind seit 2022 von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Der Biathlon-Weltverband IBU hatte die Suspendierung Anfang 2025 verlängert.

„Empörend“: Russlands Sportminister verärgert

Russlands Sportminister Michael Degtjarew nannte die Haltung der IBU russischen Medien zufolge nun „empörend“ und bestätigte demnach den Gang vor den CAS ebenfalls. Gleichsam gab Degtjarew, der auch dem Russischen Olympischen Komitee (ROK) vorsteht, bekannt, dass eine Delegation im Januar in die Schweiz reisen werde, um beim Internationalen Olympischen Komitee die Wiedereingliederung des ROK voranzutreiben.

Bei der Klage gegen die FIS hatte der CAS entschieden, dass russische und belarussische Athleten unter neutralem Status (AIN) an den Qualifikationswettkämpfen für die Winterspiele teilnehmen dürfen, sofern sie die Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erfüllen. Dies wollen nun auch die Biathleten erreichen. Allerdings wird für diese die Zeit bis zu den am 6. Februar beginnenden Winterspiele in Mailand und Cortina knapp.