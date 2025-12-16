Bitteres Olympia-Aus für Eishockey-Star

SID 16.12.2025 • 11:31 Uhr Tom Kühnhackl muss wegen einer „Oberkörperverletzung“ zehn bis zwölf Wochen pausieren.

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl fällt langfristig verletzt aus und kommt damit nicht für die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina (6. bis 22. Februar 2026) infrage.

Wie die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilten, zog sich der zweimalige Stanley-Cup-Sieger beim 4:5 am vergangenen Sonntag bei den Kölner Haien eine „Oberkörperverletzung“ zu. Kühnhackl wurde bereits operiert und steht dem Klub „in den kommenden zehn bis zwölf Wochen“ nicht zur Verfügung.

„Diese Nachricht ist selbstverständlich extrem bitter für Tom und uns. Mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz und seiner unaufgeregten Art gehört er zu unseren wichtigsten Führungsspielern“, sagte Cheftrainer und Manager Dallas Eakins.

Kühnhackl erzielte zwölf Scorerpunkte für Mannheim