Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia 2026: DEB-Team trainiert und testet in Bozen

DEB-Team trainiert und testet in Bozen

Die Männer bereiten sich in Italien vor, die Frauen in Füssen.
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis und sein Team
Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis und sein Team
© IMAGO/SID/-
SID
Die Männer bereiten sich in Italien vor, die Frauen in Füssen.

Vor den Olympischen Spielen 2026 bezieht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein Trainingslager in Bozen. Dort trägt das Team von Bundestrainer Harold Kreis am 4. Februar auch sein einziges Testspiel gegen Gastgeber Italien aus - noch ohne die NHL-Profis. Am 31. Januar trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Südtirol ein, am 5. Februar reist sie weiter nach Mailand, wo am 12. Februar gegen Dänemark das olympische Turnier beginnt.

Die DEB-Frauen bereiten sich ab 26. Januar in Füssen auf die Winterspiele vor. Vor der Abreise nach Italien testet Bundestrainer Jeff MacLeod am 30. Januar in Peiting gegen Japan ein letztes Mal. Am 5. Februar ist in Mailand Schweden der erste Vorrundengegner.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite