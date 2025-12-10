Olympia 2026: DEB-Team trainiert und testet in Bozen

Vor den Olympischen Spielen 2026 bezieht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ein Trainingslager in Bozen. Dort trägt das Team von Bundestrainer Harold Kreis am 4. Februar auch sein einziges Testspiel gegen Gastgeber Italien aus - noch ohne die NHL-Profis. Am 31. Januar trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Südtirol ein, am 5. Februar reist sie weiter nach Mailand, wo am 12. Februar gegen Dänemark das olympische Turnier beginnt.