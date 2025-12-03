Olympia 2026: Große Ehre für Fußball-Star Alisha Lehmann!

Überraschung um Alisha Lehmann! Zwar spielt Fußball bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo keine Rolle, dennoch hat die Schweizer Nationalspielerin im Vorfeld des Großevents eine wichtige Aufgabe.
Große Ehre für Alisha Lehmann
Am Mittwochmorgen wurde bekannt gegeben, dass die 26-Jährige die Fackel auf ihrem Weg von Olympia nach Mailand ein Stück tragen darf.
Olympia: Ibrahimovic ebenfalls Fackelträger
Auf Instagram heißt es, dass „die Stürmerin den Weg weisen wird“. Zudem ist im Post der offiziellen Bekanntgabe zu lesen: „Ich trage das Feuer.“
Neben Lehmann wird unter anderem auch Zlatan Ibrahimovic und Moderatorin Melissa Satta diese Ehre zuteil.
Olympisches Feuer entfacht
Erst vor wenigen Tagen wurde das Feuer bei einer feierlichen Zeremonie im griechischen Olympia entfacht. Der erste Träger ist Ruderer Petros Gkaidatzis, der bei Olympia in Paris 2024 Bronze im Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer gewann.
Das Feuer reist für neun Tage durch Griechenland, ehe es im Anschluss nach Rom getragen wird. Auf diesem Abschnitt ist dann auch Lehmann am Start, die seit dem vergangenen Sommer in Italien beim FC Como unter Vertrag steht.