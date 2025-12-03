Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia 2026: Große Ehre für Fußball-Star Alisha Lehmann!

Große Ehre für Alisha Lehmann

Die Flamme für die Olympischen Winterspiele wurde entfacht. Auf dem Weg nach Mailand kommt es zu einem großen Auftritt für Fußball-Star Alisha Lehmann.
Alisha Lehmann wird zur Fackelträgerin im Vorfeld der Olympischen Winterspiele
Alisha Lehmann wird zur Fackelträgerin im Vorfeld der Olympischen Winterspiele
© IMAGO/SportPix UK
Johannes Vehren
Die Flamme für die Olympischen Winterspiele wurde entfacht. Auf dem Weg nach Mailand kommt es zu einem großen Auftritt für Fußball-Star Alisha Lehmann.

Überraschung um Alisha Lehmann! Zwar spielt Fußball bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo keine Rolle, dennoch hat die Schweizer Nationalspielerin im Vorfeld des Großevents eine wichtige Aufgabe.

Am Mittwochmorgen wurde bekannt gegeben, dass die 26-Jährige die Fackel auf ihrem Weg von Olympia nach Mailand ein Stück tragen darf.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Olympia: Ibrahimovic ebenfalls Fackelträger

Auf Instagram heißt es, dass „die Stürmerin den Weg weisen wird“. Zudem ist im Post der offiziellen Bekanntgabe zu lesen: „Ich trage das Feuer.“

Neben Lehmann wird unter anderem auch Zlatan Ibrahimovic und Moderatorin Melissa Satta diese Ehre zuteil.

Olympisches Feuer entfacht

Erst vor wenigen Tagen wurde das Feuer bei einer feierlichen Zeremonie im griechischen Olympia entfacht. Der erste Träger ist Ruderer Petros Gkaidatzis, der bei Olympia in Paris 2024 Bronze im Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer gewann.

Das Feuer reist für neun Tage durch Griechenland, ehe es im Anschluss nach Rom getragen wird. Auf diesem Abschnitt ist dann auch Lehmann am Start, die seit dem vergangenen Sommer in Italien beim FC Como unter Vertrag steht.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite