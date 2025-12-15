Olympia-Eröffnungsfeier: Mariah Carey singt im San Siro

US-Sängerin Mariah Carey tritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion auf. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag bekannt. Die fünfmalige Grammy-Gewinnerin gehört bei der Zeremonie am 6. Februar laut Mitteilung zu den „Top-Acts“.
Mariah Carey tritt bei Olympia auf
US-Sängerin Mariah Carey tritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 auf.
Auftritt im San Siro: Mariah Carey
© AFP/SID/ANGELA WEISS
„Ci Vediamo a Milano“ („Wir sehen uns in Mailand“), sagte der Weltstar in einem Video auf Instagram. Carey, die über 200 Millionen Alben verkauft hat, wird nach Angaben des IOC als „erster großer internationaler Gast“ auf der Bühne stehen.
Carey (56) tritt unter anderem in die Fußstapfen von Céline Dion und Lady Gaga, die bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris gesungen hatten.