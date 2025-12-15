Olympia-Eröffnungsfeier: Mariah Carey singt im San Siro

SID 15.12.2025 • 12:42 Uhr US-Sängerin Mariah Carey tritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 auf.

US-Sängerin Mariah Carey tritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion auf. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag bekannt. Die fünfmalige Grammy-Gewinnerin gehört bei der Zeremonie am 6. Februar laut Mitteilung zu den „Top-Acts“.

„Ci Vediamo a Milano“ („Wir sehen uns in Mailand“), sagte der Weltstar in einem Video auf Instagram. Carey, die über 200 Millionen Alben verkauft hat, wird nach Angaben des IOC als „erster großer internationaler Gast“ auf der Bühne stehen.