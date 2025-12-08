Olympia-Quali: Curling-Frauen holen zweiten Sieg

Die deutschen Curling-Frauen haben sich nach einem Fehlstart im Rennen um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo in eine gute Ausgangslage gebracht.
Curling-Frauen hoffen auf Olympia
Die junge Auswahl um Skip Sara Messenzehl siegte beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna ohne Probleme mit 10:3 gegen Estland und fuhr den zweiten Sieg ein.
Nach den Erfolgen über die Türkei (8:4) und die Estinnen liegen die Deutschen mit einer Bilanz von 2:2-Siegen auf Rang drei. Nächster Gegner ist am späten Montagabend Tschechien (23.00 Uhr). Zum Auftakt hatte Deutschland gegen Norwegen (3:6) und die ungeschlagenen Japanerinnen (6:8) verloren.
Deutsche Curling-Teams kämpfen um Olympia-Ticket
Insgesamt werden in Kanada noch zwei Olympia-Tickets vergeben. Nur die besten drei Teams nach sieben Spieltagen in der Round Robin haben am Ende noch die Chance: Die beiden besten Nationen spielen zunächst um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen das drittbeste Team an.
Auch das deutsche Mixed Double mit Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hofft in Kelowna noch auf die Olympia-Teilnahme, dieser Wettbewerb beginnt allerdings erst am kommenden Wochenende (13. Dezember). Die deutschen Männer um Skip Marc Muskatewitz haben ihr Olympia-Ticket schon sicher.