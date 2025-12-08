Olympia-Quali: Curling-Frauen holen zweiten Sieg

SID 08.12.2025 • 06:59 Uhr Die deutschen Curlerinnen spielen in Kanada um die Qualifikation für Olympia. Nach einem Fehlstart kämpft sich das junge Team zurück.

Die deutschen Curling-Frauen haben sich nach einem Fehlstart im Rennen um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo in eine gute Ausgangslage gebracht.

Die junge Auswahl um Skip Sara Messenzehl siegte beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna ohne Probleme mit 10:3 gegen Estland und fuhr den zweiten Sieg ein.

Nach den Erfolgen über die Türkei (8:4) und die Estinnen liegen die Deutschen mit einer Bilanz von 2:2-Siegen auf Rang drei. Nächster Gegner ist am späten Montagabend Tschechien (23.00 Uhr). Zum Auftakt hatte Deutschland gegen Norwegen (3:6) und die ungeschlagenen Japanerinnen (6:8) verloren.

Deutsche Curling-Teams kämpfen um Olympia-Ticket

Insgesamt werden in Kanada noch zwei Olympia-Tickets vergeben. Nur die besten drei Teams nach sieben Spieltagen in der Round Robin haben am Ende noch die Chance: Die beiden besten Nationen spielen zunächst um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen das drittbeste Team an.