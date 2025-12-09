Olympia-Quali: Nächster Sieg für Curling-Frauen

SID 09.12.2025 • 05:58 Uhr Das Team um Skip Sara Messenzehl überzeugt im kanadischen Kelowna gegen Tschechien.

Die deutschen Curling-Frauen haben ihre Chancen auf ein Ticket für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo beim Qualifikationsturnier weiter verbessert. Dem Team um Skip Sara Messenzehl überzeugte im kanadischen Kelowna beim 9:4 über Tschechien erneut, es war der dritte Sieg im fünften Spiel.

Durch den dritten Erfolg in Serie festigte die Auswahl des Deutschen Curling Verbandes (DCV) ihren dritten Tabellenplatz hinter Japan (5:0), das als erster Teilnehmer sein Play-off-Ticket sicher hat, und Norwegen (4:1). Ebenfalls auf Rang drei liegen die USA (3:2).

Weiter geht es am Dienstag gegen Australien (18.00 Uhr MEZ), danach wartet in der Nacht zu Mittwoch (04.00) das vielleicht wegweisende Duell mit den US-Amerikanerinnen.