Olympia-Quali: Niederlage für Curling-Duo Schöll und Sutor

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor hat im Mixed den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Olympia-Qualifikation verpasst. Im Kampf um ein Ticket für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar verloren die Deutschen im kanadischen Kelowna gegen die Türkei mit 4:6. Die Vorrunde läuft noch bis Mittwoch, in der Nacht zu Montag (3.00 MEZ) trifft das deutsche Team im der dritten von sieben Partien auf Südkorea.
Olympia-Rückschlag für deutsches Duo
Das deutsche Team muss für eine Olympiachance in seiner Gruppe mindestens Zweiter werden.
Die Winterspiele in Italien sind das Ziel
Für eine Chance auf einen der zwei letzten Startplätze für die Winterspiele muss das deutsche Duo in Vorrundengruppe A mindestens Zweiter werden, derzeit liegen Schöll und Sutor nach einem 6:4 über Lettland zum Auftakt auf einem geteilten dritten Platz. In den entscheidenden Play-offs spielen erst die beiden Gruppensieger um das erste Olympia-Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen den Gewinner des Duells der Gruppenzweiten an.
Die deutschen Männer hatten die Olympia-Qualifikation bereits im vergangenen April bei der Weltmeisterschaft perfekt gemacht. Die Frauen verpassten die Qualifikation hingegen.