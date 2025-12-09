Newsticker
Olympia-Quali: Vierter Sieg für Curling-Frauen

Curling-Frauen träumen von Olympia

Die deutschen Curling-Frauen sind ihrem Traum von den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo einen Schritt näher gekommen. Die Auswahl um Skip Sara Messenzehl siegte beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna mit 8:4 gegen Australien. Mit dem vierten Erfolg im sechsten Spiel hat das deutsche Team weiterhin alles in der eigenen Hand.

Jedoch kommt es nun in der Nacht zum Mittwoch (4.00) zu einem ersten Showdown gegen die USA. Vor dem siebten und letzten Spieltag der Gruppenphase liegen beide Mannschaften auf einem geteilten dritten Platz, für den Verlierer des Duells wäre die Hoffnung auf die Olympia-Teilnahme geplatzt. Zwei letzte Startplätze für die Winterspiele in Italien werden in Kanada noch vergeben, die besten drei Teams der Vorrunde erhalten dazu die Chance. Erst spielen die beiden besten Nationen um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen die drittbeste Auswahl an.

Das wäre im Falle eines Sieges über die US-Amerikanerinnen das deutsche Team. Auf den zweiten Platz können sich die deutschen Frauen auch bei einer abschließenden Niederlage der Norwegerinnen (2./5 Siege) aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr vorschieben.

