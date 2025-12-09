Olympia-Quali: Vierter Sieg für Curling-Frauen

SID 09.12.2025 • 20:50 Uhr In der Nacht zum Mittwoch fällt gegen die USA eine erste Vorentscheidung um das Olympia-Ticket.

Die deutschen Curling-Frauen sind ihrem Traum von den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo einen Schritt näher gekommen. Die Auswahl um Skip Sara Messenzehl siegte beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna mit 8:4 gegen Australien. Mit dem vierten Erfolg im sechsten Spiel hat das deutsche Team weiterhin alles in der eigenen Hand.

Jedoch kommt es nun in der Nacht zum Mittwoch (4.00) zu einem ersten Showdown gegen die USA. Vor dem siebten und letzten Spieltag der Gruppenphase liegen beide Mannschaften auf einem geteilten dritten Platz, für den Verlierer des Duells wäre die Hoffnung auf die Olympia-Teilnahme geplatzt. Zwei letzte Startplätze für die Winterspiele in Italien werden in Kanada noch vergeben, die besten drei Teams der Vorrunde erhalten dazu die Chance. Erst spielen die beiden besten Nationen um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen die drittbeste Auswahl an.