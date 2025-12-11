Olympia: Rom weiht innovativstes Anti-Doping-Labor ein

SID 11.12.2025 • 11:26 Uhr Das vom Verband der italienischen Sportmediziner (FMSI) betriebene Labor gilt als technologisch modernstes und leistungsfähigstes weltweit.

Gut 50 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina ist am Donnerstag das neue Anti-Doping-Labor eingeweiht worden, das während der Spiele sämtliche Proben analysieren wird. Das vom Verband der italienischen Sportmediziner (FMSI) in Rom betriebene Labor gilt als technologisch modernstes und leistungsfähigstes weltweit.

Bisher war das italienische Anti-Doping-Labor Acqua Acetosa im Zentrum von Rom angesiedelt, nun ist es am östlichen Stadtrand der Hauptstadt zu Hause. Innerhalb eines Jahres wurde ein seit 35 Jahren leer stehender Glas- und Metallkomplex vollständig umgebaut und auf 3000 Quadratmetern mit modernster Technik ausgestattet. Bei dem Projekt arbeiteten der FMSI-Verband sowie das italienische Sportministerium eng zusammen.

Das Labor zählt zu den 28 von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Zentren und soll über Möglichkeiten verfügen, die laut FMSI selbst die Einrichtungen in Paris, Lausanne oder Köln nicht bieten. Der Zugang wird streng kontrolliert: Jede Bewegung - vom Öffnen einer Tür bis zur Entnahme einer Probe aus einem der rund 20 Tiefkühlschränke - wird digital erfasst. Auf sechs Stockwerken arbeiten unterschiedliche Fachabteilungen, die von der Analyse von Stimulanzien und Steroiden über EPO-Nachweise bis zur Identifikation von Gen-Doping reichen. Zudem werden mit einem speziellen Mikroskop rote Blutkörperchen untersucht, um Eigenblutdoping zu erkennen.