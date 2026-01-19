Ski-Star Brignone: Comeback in Kronplatz – Olympia-Zittern

SID 19.01.2026 • 14:39 Uhr Italiens Ski-Star gibt sein Weltcup-Comeback am Dienstag in Kronplatz.

Italiens frisch genesene Ski-Königin Federica Brignone hält ihre Olympia-Teilnahme weiterhin für fraglich. „Ich glaube nicht, dass irgendein Athlet sagen kann, dass er an Olympischen Spielen teilnimmt, bevor er nicht die Skier angeschnallt hat – besonders in unserem Sport. Das wäre irgendwie eine Sünde“, sagte die 35-Jährige am Montag vor ihrem Weltcup-Comeback.

Comeback in Kronplatz: Brignone vor erstem Start seit dem April-Unfall

Dennoch bestätigte Brignone, dass sie am Dienstag beim Weltcup-Riesenslalom in Kronplatz (10.30/13.30, BR-Livestream und Eurosport) antreten werde. Es ist ihr erstes Rennen seit dem schweren Unfall im April 2025, bei dem sie einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss im linken Bein erlitt. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo beginnen am 6. Februar, Brignone soll zum Quartett der italienischen Fahnenträger gehören.

Schmerzgeplagter Härtetest am Kronplatz

Das Rennen in Kronplatz soll für sie ein wichtiger Test werden. Allerdings hat Brignone weiterhin Schmerzen im linken Bein. „Ich hatte keinen einzigen Tag ohne Schmerzen seit dem Tag, an dem ich mich verletzt habe, selbst bei ganz alltäglichen Dingen“, sagte sie: „Ich spüre es definitiv, wenn ich Ski fahre – am Schienbein, am Wadenbein und am Knie, eigentlich überall.“

Rückkehr ohne Ergebnisdruck

Ziele für den Riesenslalom hat sie sich nicht gesetzt. „Ich komme nach langer Zeit zurück in den Wettkampf“, sagte Brignone: „Es ist für mich schon eine große Sache, dass ich die Skier überhaupt wieder angeschnallt habe.“ Die olympischen Alpin-Wettbewerbe der Frauen beginnen am 8. Februar mit der Abfahrt und enden zehn Tage später mit dem Slalom.