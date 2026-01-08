Deutsche NHL-Vorfreude auf Olympia: "Jeder träumt davon"

SID 08.01.2026 • 09:36 Uhr John-Jason Peterka und Moritz Seider blicken gespannt auf die Winterspiele - und vor allem auf Mitspieler Leon Draisaitl.

Die deutschen NHL-Stars John-Jason Peterka und Moritz Seider können den Start der Olympischen Winterspiele kaum erwarten.

„Ich freue mich riesig darauf“, sagte Stürmer Peterka von den Utah Mammoth. Verteidiger Seider (Detroit Red Wings) meinte: „Das ist großartig, ehrlich. Das ist es, was sich jeder wünscht. Jeder träumt davon, dort zu sein.“

Seider war bereits im vergangenen Sommer als einer von sechs deutschen Profis aus der besten Liga der Welt vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) für die Spiele in Mailand (6. bis 22. Februar) berufen worden, Peterka erhielt am Mittwoch die endgültige Bestätigung.

Draisaitl soll Unterstützung bekommen

Beide reizt nun auch die Aussicht auf das Zusammenspiel mit Ausnahmestürmer Leon Draisaitl. „Ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal mit allen Jungs aus Deutschland und Draisaitl zu spielen. Es wird also ziemlich aufregend werden“, sagte der 23-jährige Münchner.

Der Stürmer der Edmonton Oilers sei „seit vielen Jahren einer der fünf besten Spieler“, sagte Seider: „Alle sollten sehr aufgeregt sein, aber wir haben viele Talente, und es sollte nicht nur auf seinen Schultern lasten. Ich denke, das ist die Botschaft, die wir nach außen tragen müssen: Wir haben gute Spieler, und es ist nicht nur er, der den Druck wegnehmen kann, aber er wird für uns sicherlich ein Spielveränderer sein.“