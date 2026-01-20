Deutschland mit Rekordaufgebot zu Olympia

SID 20.01.2026 • 13:34 Uhr Deutschland tritt mit mehr als 180 Athletinnen und Athleten bei Olympia an. Ein historischer Höchstwert bei Winterspielen.

Eishockeystar Leon Draisaitl, Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und die Dauersieger im Eiskanal führen das Winter-Rekordaufgebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo an.

183 Athletinnen und Athleten (85 Frauen und 98 Männer) umfasst das Team D bei den Wettbewerben in Norditalien, die am 6. Februar im San-Siro-Stadion eröffnet werden (bis 22. Februar). Vor vier Jahren in Peking gehörten 148 Sportlerinnen und Sportler zum deutschen Team, der bisherige Rekord datiert von 2006 in Turin (161).

Vorfreude auf das Wintersportfest in Norditalien

„Wir freuen uns über ein großes und starkes Team Deutschland. Die Olympischen Winterspiele in Norditalien vor unserer Haustür versprechen ein echtes Wintersportfest zu werden“, sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Bei der Nominierungspressekonferenz zum Abschluss der Einkleidung in München erklärte Olaf Tabor, DOSB Vorstand Leistungssport und Chef de Mission: „Die Temperatur steigt. Es kribbelt.“

Goldhoffnungen auf der Bahn von Cortina

Die Hoffnungen auf ähnliche Erfolge wie vor vier Jahren bei den von Corona geprägten und gedämpften Spielen in China (12 mal Gold, 27 Medaillen insgesamt, Rang zwei im Medaillenspiegel) sind groß.