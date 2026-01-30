Frauen-Eishockey: DEB patzt – 2:3 in Olympia-Generalprobe

SID 30.01.2026 • 21:51 Uhr Die deutschen Eishockeyspielerinnen verlieren den letzten Test gegen einen Olympia-Gruppengegner vor ihren erst vierten Winterspielen überhaupt.

Den deutschen Eishockey-Frauen ist die Generalprobe für die olympischen Winterspiele missglückt. Acht Tage vor ihrem Vorrundenduell bei den Winterspielen verlor das Team des kanadischen Bundestrainers Jeff MacLeod in Peiting mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung gegen Japan.

Schiefer trifft – Frühe Führung gegen Japan

"Japan ist unser zweiter Gegner in Mailand, deshalb wird es eine sehr gute Standortbestimmung für uns", hatte Kapitänin Daria Gleißner vor dem Test gesagt. Ihre Teamkollegin Jule Schiefer lieferte im ersten Drittel vor 2308 Fans zunächst den erhofften Leistungsnachweis mit der erzielten Führung (12.).

Haider erzwingt die Verlängerung – Shiga entscheidet in der Overtime

Nach der postwendenden Antwort durch Akane Shiga (13.) folgte im zweiten Drittel der Rückstand durch Yumeka Wajima (29.) im Powerplay. Kurs vor Schluss rettete Celina Haider (56.) das DEB-Team in die Verlängerung, wo erneut Shiga nach nur 27 Sekunden zum 2:3-Endstand traf.

Aus Füssen nach Mailand – Olympiaauftakt gegen Schweden im Blick