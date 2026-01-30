Winterspiele Mailand: Jetzt ziehen die ersten Athleten ein

SID 30.01.2026 • 20:52 Uhr Das Organisationskomitee meldet den Einzug der ersten Teams. Italien und Deutschland gehören zu den früh angereisten Delegationen.

Eine Woche vor dem Start der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo haben die ersten Athletinnen und Athleten ihre Unterkünfte im olympischen Dorf von Mailand bezogen. Das Organisationskomitee bestätigte am Freitag den Einzug der ersten Delegationen, nachdem die Anlage offiziell geöffnet worden war. Den Anfang machte das Gastgeberland Italien, gefolgt von größeren Gruppen aus Deutschland, Tschechien und Japan.

Teams im Anflug – Wettkämpfe starten schon vor der Eröffnung

Weitere Teams, darunter Delegationen aus den Niederlanden und Australien, wurden noch im Laufe des Abends erwartet. Während die Eröffnungsfeier der Spiele erst am 6. Februar steigt, beginnen die ersten Wettbewerbe bereits zwei Tage zuvor unter anderem mit den Curling-Vorrunden in Cortina d’Ampezzo.

Doppelte Heimat: Mailands Mega-Dorf trifft Cortinas Alpin-Quartier