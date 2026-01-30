Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Winterspiele Mailand: Jetzt ziehen die ersten Athleten ein

Erste Sportler im olympischen Dorf

Das Organisationskomitee meldet den Einzug der ersten Teams. Italien und Deutschland gehören zu den früh angereisten Delegationen.
Athleten-Raum in Fiames nahe Cortina
Athleten-Raum in Fiames nahe Cortina
© AFP/AFP/Stefano RELLANDINI
SID
Das Organisationskomitee meldet den Einzug der ersten Teams. Italien und Deutschland gehören zu den früh angereisten Delegationen.

Eine Woche vor dem Start der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo haben die ersten Athletinnen und Athleten ihre Unterkünfte im olympischen Dorf von Mailand bezogen. Das Organisationskomitee bestätigte am Freitag den Einzug der ersten Delegationen, nachdem die Anlage offiziell geöffnet worden war. Den Anfang machte das Gastgeberland Italien, gefolgt von größeren Gruppen aus Deutschland, Tschechien und Japan.

Teams im Anflug – Wettkämpfe starten schon vor der Eröffnung

Weitere Teams, darunter Delegationen aus den Niederlanden und Australien, wurden noch im Laufe des Abends erwartet. Während die Eröffnungsfeier der Spiele erst am 6. Februar steigt, beginnen die ersten Wettbewerbe bereits zwei Tage zuvor unter anderem mit den Curling-Vorrunden in Cortina d’Ampezzo.

Doppelte Heimat: Mailands Mega-Dorf trifft Cortinas Alpin-Quartier

Das olympische Dorf in Mailand bietet Platz für rund 1700 Sportlerinnen, Sportler und Betreuer. Die Metropole ist während der Spiele Austragungsort von Sportarten wie Eiskunstlauf oder Eishockey. Die Anlage wird nach Abschluss der Paralympics Mitte März zu Studentenwohnungen umgebaut. Ein zweites, provisorisches Dorf mit 377 Unterkünften steht in Cortina bereit. Dort finden die Frauenrennen im Ski alpin, Bob, Rodeln und Skeleton statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite