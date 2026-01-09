Hirscher verzichtet auf Olympia und Weltcup-Saison

SID 09.01.2026 • 13:56 Uhr Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger zieht wegen anhaltender körperlichen Leiden die Notbremse - und will im nächsten Jahr einen neuen Anlauf wagen.

Die Wade zwickt, die Hüfte macht Probleme - kurz: Marcel Hirscher ist nicht bereit für Olympia. Der österreichische Skistar verzichtet auf die Winterspiele und alle Starts auch im alpinen Weltcup in diesem Winter. Das gab der achtmalige Gesamtweltcupsieger auf Instagram bekannt. Einen neuerlichen Rücktritt wie erstmals 2019 schloss er aber aus.

„Wenn ich wieder Weltcup-Rennen fahre, dann möchte ich das gescheit machen. Das geht sich gerade einfach nicht aus. Darum gibt es heuer keine Rennen und auch keine Olympischen Spiele für mich“, sagte Hirscher in einem Video und bekannte geknickt: „Mir taugt es persönlich auch nicht.“

Der 36-Jährige hatte sich in seiner Comeback-Saison im vergangenen Winter einen Kreuzbandriss zugezogen und wollte mit Blick auf Olympia einen neuen Angriff wagen. Rund um Weihnachten habe er allerdings einen Rückschlag erlitten, berichtete er und erzählte von den Problemen mit Wade und Hüfte.

„In Wahrheit ist es so: Es geht sich nicht aus“, sagte der zweimalige Olympiasieger und siebenmalige Weltmeister: „Das Tempo, das ich gehen kann aktuell, ist nicht Weltcup-würdig. Ich habe mit den Weltbesten trainieren können, das war mega, wir haben sensationell trainiert auf der Reiteralm. Es war cool zu sehen, was notwendig ist, um wirklich Weltklasse zu sein.“ Das aber sei „momentan nicht drin“.