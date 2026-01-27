US entsendet ICE zu Olympia – Kritik an Sicherheitseinsatz

SID 27.01.2026 • 10:02 Uhr Die umstrittene Behörde soll Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio bei der Eröffnungsfeier schützen.

Die US-Regierung schickt Beamte der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE zu den Olympischen Winterspielen nach Italien.

Wie ein Sprecher der Behörde der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, soll die ICE-Abteilung für Heimatschutz (Homeland Security Investigations) den Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums unterstützen und zudem dem „Gastgeberland bei der Überprüfung und Minderung von Risiken durch transnationale kriminelle Organisationen“ helfen.

Vance und Rubio reisen an – Trump sagt ab, ICE verweist auf Italiens Sicherheitsregie

Für die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. Februar) haben sich US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio angekündigt. Präsident Donald Trump wird voraussichtlich nicht nach Italien reisen. ICE teilte mit: „Alle Sicherheitsmaßnahmen unterliegen weiterhin der italienischen Autorität.“ Weiter hieß es: „Selbstverständlich führt ICE keine Einwanderungskontrollmaßnahmen im Ausland durch.“

Debatte um ICE in Italien – Todesschüsse von Minneapolis werfen Schatten