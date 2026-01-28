Winterspiele Italien: USA verteidigt umstrittene ICE-Agenten

SID 28.01.2026 • 22:58 Uhr Der US-Botschafter in Italien bekräftigt die alleinige Zuständigkeit einheimischer Einsatzkräfte.

In der Debatte um die Anwesenheit von Agenten der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE bei den Olympischen Winterspielen (6. bis 22. Februar) in Italien haben die USA sich um eine Glättung der Wogen bemüht. US-Botschafter Tilman J. Fertitta erklärte in Mailand nach einem Treffen mit Italiens Innenminister Matteo Piantedosi, die vorgesehene Einheit der Homeland Security Investigations (HSI) würde „streng beratend und nachrichtendienstlich ausgerichtet sein, ohne Patrouillen oder Vollzugsmaßnahmen“.

Geplante ICE-Einsätze entfachen Empörung in Italien

Die Nachricht von geplanten ICE-Einsätze in Italien während der Spiele hatte am vergangenen Dienstag im Land der Olympia-Gastgeber für Empörung gesorgt. Hintergrund der öffentlichen Kritik an den Plänen ist die in den vergangenen Wochen oftmals brutale Vorgehensweise von ICE-Mitarbeitern gegen Migranten in US-Städten.

„Bei den Olympischen Spielen werden HSI-Ermittler ihre Expertise einbringen, indem sie nachrichtendienstliche Erkenntnisse zu grenzüberschreitenden kriminellen Bedrohungen liefern, mit Schwerpunkt auf Cyberkriminalität und Gefahren für die nationale Sicherheit“, sagte Fertitta: „Alle Sicherheitsoperationen bleiben in der Verantwortung der italienischen Behörden.“

Italien relativiert – ICE-Einsatz angeblich nur zum Schutz von Vance und Rubio