Olympia-Hammer: NHL-Coach Kompon stärkt DEB-Team

Harold Kreis hat sich für Olympia Verstärkung aus der NHL ins Trainerteam geholt. Wie der Bundestrainer in der „Eishockey-Show“ von MagentaSport bekannt gab, wird ihn Jamie Kompon (59), Assistenzcoach beim Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers, bei den Winterspielen (ab 6. Februar) unterstützen. Neben dem Kanadier setzt Kreis zudem wie bereits bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften auf die DEL-Cheftrainer Alexander Sulzer (Fischtown Pinguins Bremerhaven) und Serge Aubin (Eisbären Berlin).

NHL-Know-how fürs Powerplay – Sulzer dirigiert das Unterzahlspiel

„Es war auch mein Wunsch oder mein Gedanke, einen erfahrenen NHL-Coach an der Bande zu haben, der auch die Nuancen der Spieler kennt“, sagte Kreis über Kompon, der in der besten Liga der Welt viermal den Titel holte: „Das ist ein Riesen-Zugewinn für uns.“ Kompon werde mit Berlins Meistertrainer Aubin für das Powerplay verantwortlich sein, erklärte Kreis, Sulzer für das Unterzahlspiel.

