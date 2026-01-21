Klimawandel gefährdet Olympia: Cortina & Co. bald schneefrei?

SID 21.01.2026 • 05:32 Uhr Seit 1950 sind die Temperaturen im Februar an den Austragungsorten deutlich gestiegen. Auch die Schneehöhe nimmt spürbar ab.

Gestiegene Temperaturen, weniger Schnee: Der Klimawandel beeinflusst den Wintersport und somit auch die Olympischen Winterspiele erheblich.

Eine Analyse der Organisation Climate Central vor den Spielen in Mailand (6. bis 22. Februar) zeigt unter anderem am Beispiel von Cortina d’Ampezzo, welche negativen Auswirkungen durch Auswertung von Statistiken und Studien belegt sind.

Seit 1956, als das Wintersportzentrum in Norditalien erstmals Ausrichter der Wettkämpfe war, sind die Temperaturen demnach im Monat Februar um 3,6 Grad Celsius gestiegen.

2,4 Millionen Kubikmeter Kunstschnee benötigt

Zudem werden 41 Frosttage weniger pro Jahr verzeichnet. Die durchschnittliche Schneehöhe im Februar sank von 1971 bis 2019 um 15 Zentimeter. Für die diesjährigen Winterspiele werden 2,4 Millionen Kubikmeter Kunstschnee benötigt.

Cortina ist kein Einzelfall. An allen Austragungsorten der jüngsten 19 Winterspiele ist es laut der Analyse von Climate Central im Februar deutlich wärmer geworden. Im Mittel um 2,7 Grad Celsius sei die Temperatur im Zeitraum von 1950 bis 2021 angestiegen.