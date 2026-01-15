Eisschnelllauf-Hoffnung Sonnekalb: Olympia nur auf sauberem Weg

SID 15.01.2026 • 05:32 Uhr Ein Videoclip liefert Einblick in den harten Trainingsalltag des 18 Jahre alten Eisschnellläufers.

Die deutsche Eisschnelllauf-Medaillenhoffnung Finn Sonnekalb steht im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) im Mittelpunkt der Anti-Doping-Kampagne "Mein sauberer Weg", die in Zusammenarbeit der Nationalen Anti-Doping Agenturen Deutschlands (NADA) und Österreichs (NADA Austria) mit dem Schweizer Institut Swiss Sport Integrity entstanden ist.

Die Kampagne verdeutlicht am Beispiel von Spitzensportlern, wie dem 18-jährigen Erfurter, dass die Teilnahme an Sport-Großereignissen das Ergebnis ehrlicher, harter Arbeit ist und der Weg ohne "Abkürzungen" wie Doping absolviert werden sollte.

In einem kurzen Videoclip spricht Sonnekalb über das harte Training, das hinter den Kulissen stattfindet und setzt das klare Statement: "Für mich gibt es keine Umwege, nur den sauberen Weg."

Ebenfalls Teil der Kampagne sind die österreichischen Para Skifahrerinnen Veronika und Elisabeth Aigner sowie der Schweizer Freestyle-Skier Andri Ragettli.