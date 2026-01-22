Olympia-Skandal: Norweger Hedegart schleicht sich auf Strecke

SID 22.01.2026 • 10:07 Uhr "Die Arbeiter haben nur dumm geguckt", sagt der Gold-Kandidat nach seiner Stippvisite.

Dreistigkeit siegt: Der norwegische Skilangläufer Einar Hedegart hat sich zwei Wochen vor Beginn der Winterspiele auf die Olympia-Strecke im italienischen Tesero geschlichen. "Es haben mich nicht viele Leute aufgehalten, also bin ich einfach hineingegangen. Die Arbeiter haben nur dumm geguckt", sagte der Gold-Kandidat dem TV-Sender NRK.

Hedegart trotzt Zäunen und testet Italiens knallharten Kurs

Der ehemalige Biathlet Hedegart hatte im Dezember zwei Weltcupsiege über zehn Kilometer gefeiert und reiste daher schon früh zur Vorbereitung nach Italien. Bei seiner Stippvisite ließ er sich auch von verschlossenen Zäunen nicht aufhalten. "Es war gut, einen Eindruck von der Strecke zu bekommen, da ich noch nie dort war. Es ist ein schwieriger Kurs - schwieriger als jeder, den ich schon gesehen habe", sagte er.

Kläbo im Visier: Hedegart schmiedet seinen Olympia-Plan